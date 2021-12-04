Новый мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко официально вступил в должность главы города

Фото: администрация Нижневартовска

Церемония вступления в должность главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко состоялась во Дворце искусств. Возглавлять город новому мэру предстоит до 2026 года. Произнося присягу, он пообещал добросовестно выполнять возложенные обязанности, федеральные и региональные законы, соблюдать Конституцию РФ и защищать права и свободы человека и гражданина.

По словам Кощенко, за последние годы Нижневартовск по ряду показателей – в лидерах.

- Это и реализация национальных проектов, и создание положительного инвестиционного климата, и развитие креативных индустрий. Необходимо сохранить то лучшее, что было создано, и продолжить курс на развитие, - отметил новый глава Нижневартовска, пообещав, что он и его команда сделает все, чтобы оправдать доверие граждан.

Председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов вручил мэру соответствующее удостоверение главы города.

Напомним, конкурс на должность главы муниципалитета был объявлен 29 октября. На внеочередном заседании городских депутатов 3 декабря подвели итоги конкурсного отбора.