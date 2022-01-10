В новогодние праздники в Югре произошло 29 ДТП с погибшими и пострадавшими Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В новогодние праздники в Югре произошло 29 ДТП. В праздничной суете и спешке люди позабыли о правилах безопасного поведения на дорогах, только в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на дорогах округа зарегистрировано 29 аварий, в которых 4 человека погибли и 46 – получили травмы.

Одно из смертельных ДТП произошло в первый день наступившего года в Нижневартовске, где в результате столкновения «Лексуса» и автобуса «Нефаз», погибли 3 человека, в том числе 9-летний ребенок. Кроме того, в этом же городе под колесами автомобиля «Мазда» погиб 28-летний пешеход.

По информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, с наступлением зимы водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, которые стремительно могут меняться за короткое время. Резкие перепады температуры, снег, сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости и преподнести неприятные сюрпризы. Поэтому сотрудники ГИБДД напоминают, что манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В непогоду опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем и, как следствие, послужить причиной дорожной трагедии.