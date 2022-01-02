В Нижневартовске иномарка влетела в автобус, погибли двое взрослых и ребенок

Смертельное ДТП в Нижневартовске Фото: Социальные сети "ЧП в Нижневартовске"

На дороге «Нижневартовск - Излучинск» столкнулся легковой автомобиль и вахтовый автобус. Погибли три человека, в числе которых несовершеннолетний ребёнок. Смерть ребенка подтвердили в полиции. Известно ещё о двоих пострадавших, которые с различными травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости врезался в автобус.

Фото: Социальные сети "ЧП в Нижневартовске"

- 1 января 2022 года около 20.45 на проезжей части улицы Интернациональная произошло столкновение 2 транспортных средств, автомобиля Лексус с автобусом. В результате ДТП 2 участника дорожно-транспортного происшествия погибли на месте, ребёнок 2012 года рождения скончался в медучреждении, - сказали в пресс-службе УМВД ХМАО-Югры.

На месте аварии работают спецслужбы. Прокурор Нижневартовска лично выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов и организации прокурорской проверки.

Фото: Социальные сети "ЧП в Нижневартовске"

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречку.

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