В Кондинском районе рецидивист угнал у пенсионера машину Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Кондинского района обратился 67-летний местный житель райцентра, у которого угнали автомобиль «Ваз 21213». По сообщению мужчины, машина пропала прямо и его гаража, расположенного по ул. Матросова.

- В ходе работы сотрудники патрульно-постовой службы быстро установили подозреваемого. Им оказался неработающий и ранее судимый за кражу 31-летний гражданин. Мужчина увидел открытый гараж и зашел внутрь, - сообщили в региональном УМВД.

Оказавшись в отделении, злоумышленник дал признательные показания. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ.