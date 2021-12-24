На западе ХМАО - Югры повысили надежность электроснабжения поселка Алябьевский

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Специалисты «Россети Тюмени» провели технологическое присоединение к своему центру питания новой линии электропередачи. Подключение данного энергообъекта позволит повысить надежность энергоснабжения более двух тысяч жителей поселка Алябьевский в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Теперь поселок будет получать электроэнергию от двух независимых друг от друга линий электропередачи, при этом допустимая нагрузка на сети увеличится в 2 раза – до 2,3 МВт.

Кроме того, новая подключенная линия электропередачи позволит проводить ремонтные работы без ограничения электроснабжения жителей населенного пункта и социально значимых объектов: школы и детского сада.

Перед тем как выполнить подключение энергетики провели на ПС «Алябьево» специальные технические мероприятия, а именно: обследование ячейки выключателя, проверку исправности силового оборудования, устройств РЗА.

Для повышения надежности электроснабжения поселков Алябьевский, Малиновский, Пионерский, а также детского оздоровительного лагеря и лесопильных заводов в 2022 году специалисты приступят к проектированию комплексной реконструкции подстанции «Алябьево». Это гарантирует благополучие более чем девяти тысяч человек. Энергетики проведут модернизацию оборудования распределительных устройств 110 кВ и усовершенствуют автоматизированные системы управления технологическими процессами и устройств релейной защиты и автоматики.