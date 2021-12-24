В Нягани по вине автоледи пострадал 34-летний пешеход Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по вине автоледи пострадал 34-летний пешеход. Авария произошла на проспекте Нефтяников в Нягани. 39-летняя женщина находилась за рулем «Ниссана» и сбила мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске нетрезвый водитель спровоцировал двойное ДТП.