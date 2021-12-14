В Нижневартовске нетрезвый водитель спровоцировал двойное ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске на улице 60 лет Октября, нетрезвый 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Кадилак», под управлением 39-летней женщины, а затем столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Киа», за рулем которого находился 38-летнего мужчины. ДТП обошлось без пострадавших.

Только за прошедшую неделю, сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 116 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 15 уголовных дел против водителей, повторно управлявших транспортом с признаками опьянения. Как сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается на лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.

ГИБДД напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Шанса исправить ошибку может не быть.