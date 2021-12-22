В дорожной аварии в Сургутском районе пострадали два северянина Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе в ДТП пострадали жители ЯНАО. Авария произошла на 23 км автодороги «Северный обход г. Сургут» в Сургутском районе. По информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, 68-летний водитель автомобиля «Шевроле», при завершении обгона, не справился с управлением и его авто занесло на встречку, а там он врезался в грузовик «МАЗ», под управлением 37-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на соседнюю полосу, прямиком на «Фредлайнер», за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажир Шевроле, 38-летний мужчина, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 13 – за нарушение требований к перевозке детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречку (подробнее)