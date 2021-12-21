В Нефтеюганском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 818 км автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

По информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», при завершении обгона не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Исузу», за рулем которого находился 47-летний мужчина. В результате ДТП водитель Шевроле и его 3 пассажира, мужчины 31, 28 и 36 лет получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 37 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 12 – за нарушение требований к перевозке детей.

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