Коронавирус в Югре, последние новости на 10 декабря 2021 года: умерли 8 человека

Коронавирус в Югре, последние новости на 10 декабря 2021 года Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 811 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 206 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 44 человека. В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 131 пациент, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным статистики на 10 декабря 2021 в России, лабораторно подтверждено - 9 956 679 случаев заражения COVID-19, из них полностью выздоровели - 8 673 518 пациентов, всего зафиксировано смертей от коронавируса - 287 180. За сутки количество заболевших COVID-19 в России - 30 873, выздоровлений - 35 657, смертей - 1 176.