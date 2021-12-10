Коронавирус в Югре, последние новости на 10 декабря 2021 года: заразились 206 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 10 декабря 2021 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается пандемия, на сегодняшний день в Югре зафиксировано 91 914 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 206 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете, а именно: в Нижневартовске – 44; Сургуте – 36; Ханты-Мансийске – 17; Советском районе – 13; Нефтеюганске – 12; Нягани – 10; Урае – 10; Мегионе – 9; Сургутском районе – 9; Когалыме – 6; Кондинском районе – 6; Югорске – 5; Нефтеюганском районе – 5; Лангепасе – 4; Пыть-Яхе – 4; Нижневартовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Покачах – 3; Радужном – 2; Березовском районе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 847 человек, сняты с наблюдения – 416 147 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследован 6 301 человек, всего прошли обследование 2 660 520 югорчан.

Состояние 131 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 811 человек. За сутки вылечились 181 человек, за весь период пандемии выздоровели 84 866 югорчан.