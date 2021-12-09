В Лянторе закрыли ковидный госпиталь: пациентов будут лечить на дому

В Лянторе закрыли ковидный госпиталь Фото: администрация Сургутского района

Ковидный госпиталь при Лянторской городской больнице расформировали. Об этом сообщили на муниципальном оперштабе. Напомним, Лянторский ковидный госпиталь развернули в октябре.

– Во вторник, 7 декабря, принято решение о закрытии ковидного госпиталя. Пациентов будут лечить амбулаторно, на дому. Тяжелобольных для стационарного лечения будут отправлять в ковидный госпиталь СОКБ, – сообщил главный врач Лянторской городской больницы Вадим Петров.

По информации службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района в последнее время в муниципалитете фиксируется снижения количества заболевших коронавирусом.

- На данный момент в Сургутском районе с диагнозом COVID-19 на лечении находится порядка 280 пациентов, для сравнения, месяц назад их было в три раза больше. Думаю, это связано в том числе и с увеличением темпов вакцинации. Около 58 тысяч жителей Сургутского района уже привились от COVID, - пояснил начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.