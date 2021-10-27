В Лянторе снова открыли ковидный госпиталь на 100 коек Фото: Администрация Сургутского района

В Лянторе снова открыли ковидный госпиталь на 100 коек. Как отмечают медики, только 1,5% привитых в Сургутском районе заражаются коронавирусной инфекцией. Но они переносят заболевание гораздо легче, чем не вакцинированные. Запас вакцины есть в каждой из пяти больниц Сургутского района. Прививочные кабинеты открыты с 8 утра до 10 вечера.

- Около 700 жителей Сургутского района, которые прошли вакцинацию, заразились коронавирусом. Но это всего 1,5 % от всех граждан, которые вакцинировались. Можно сказать, что вакцина даёт около 98 % шанса не заразиться вирусом и избежать тяжелых последствий. Госпитализируются в 10 раз реже те лица, которые прошли вакцинацию - прокомментировал начальниц службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

Активнее всего прививаются пациенты, которые относятся к Нижнесортымской участковой больнице. Ну а все рекорды бьет деревня Русскинская: там план по вакцинации выполнен на 100%.