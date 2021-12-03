Коронавирус в Югре, последние новости на 3 декабря 2021 года: умерли еще 15 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки умерли 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего за период пандемии в округе от ковида скончались 1 749 человек. Кроме того, в округе продолжают подтверждается новые случаи заражения коронавирусом и за день выявлено 232 новых случая COVID-19. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 47 человек. В тяжелом состоянии находятся 146 пациентов и 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в России зарегистрировано 32 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 217 человек и выздоровели 36 514 человек. Всего на сегодня в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.