Коронавирус в Югре, последние новости на 3 декабря 2021 года: заразились 232 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 90 396 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 232 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 47; Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 24; Кондинском районе – 18; Урае – 15; Советском районе – 13; Нягани – 10; Пыть-Яхе – 9; Мегионе – 8; Сургутском районе – 8; Югорске – 7; Радужном – 6; Лангепасе – 5; Нижневартовском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Нефтеюганске – 4; Покачах – 3; Нефтеюганском районе – 3; Когалыме – 2.

На момент выявления у 200 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 231 случае, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 572 жителей Югры, сняты с наблюдения – 406 911 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 7 272 югорчанина, всего прошли обследование 2 623 448 человек.

В тяжелом состоянии находятся 146 пациентов, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 749 человек. За сутки выписались 255 человек, за весь период пандемии от ковида вылечились 83 084 жителя региона.