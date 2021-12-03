Фото: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" Ханты-Мансийск

В Югре завершен прием заявок на конкурс рисунков "Расту в Югре". Ребятам предлагают включить фантазию, вооружиться кистями и красками, карандашами, фломастерами и изобразить тематическую картину.

Оргкомитет отберет работы, которые набрали больше всего лайков в соцсети и после этого победителей в каждой номинации выберет жюри – деятели культуры и искусств округа. В этом году пять номинаций: «Мои первые знания» (2-6 лет), «Мои открытия» (7-9 лет), «Что я знаю о своем здоровье?» (7-12 лет), «О Югре» (13-16 лет), «Любимый школьный предмет» (10-12 лет) ,

Итоги станут известны в день рождения Югры - 10 декабря. Победители получат планшеты, а всем участникам достанутся памятные сувениры и подарки. Творческое состязание, которое объявила губернатор Югры, посвящено Году знаний и дню рождения региона. Кстати, в конкурсе участвуют больше 2 тысяч 350 югорчан. Участниками могли стать дети в возрасте от 2 до 16 лет включительно.