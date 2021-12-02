Следком возбудил еще одно дело против директора УКСа в Нижневартовске Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против директора филиала «Управление капитального строительства» в Нижневартовске. Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следком Югры сообщает, что обвиняемый, находясь в Москве, помимо ранее выявленного случая получения 35 миллионов, получил от жителя Московской области, представляющего интересы поставщика оборудования для строящейся больницы 1,5 миллиона рублей. Эти деньги получены в качестве взятки за содействие в выигрыше поставщиком конкурса и последующее лояльное отношение к выполнению условий контракта.

Против обвиняемого и 37-летнего посредника возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" соответственно.

По уголовному делу продолжается расследование.