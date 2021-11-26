Директора УКСа в Нижневартовске обвиняют в получении взятки в 35 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре расследуется уголовное дело, возбужденное против директора филиала в городе Нижневартовск КУ «Управление капитального строительства». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Директор УКСа, находясь на территории Москвы и Московской области несколькими частями получил 35 миллионов рублей от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы на 1 100 коек в Нижневартовске. Взятку он получил за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ при их несоответствии условиям контракта.

Обвиняемый задержан в Ханты-Мансийск и заключен под стражу. У него обнаружены и изъяты больше 14 миллионов рублей, а также наложен арест на 20 миллионов рублей, хранящиеся на счете в банке.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК России по ХМАО-Югре