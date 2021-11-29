В Нижневартовске началось возведение новогоднего городка Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

На площади Нефтяников в Нижневартовске началось возведение новогоднего городка, посвященного народному искусству и 50-летнему юбилею города. Рабочие привезли ледяные блоки, готовят каркасы для установки елки и ледяных фигур.

- Нам удалось оперативно получить разрешение на добычу льда. Мы берем его на озере Белое. Наша задача не только успеть все в срок до 14 декабря, но и сделать так, чтобы горожане остались довольны. Благодаря интересной структуре льда, фигуры, сделанные из него, будут смотреться по-разному в зависимости от температуры воздуха. В морозную погоду они будут блестеть на солнце, а в более теплую – обретут матовое покрытие. Безусловно, и подсветка добавит особую атмосферу всему городку – рассказал художественный руководитель бригады из Ижевска Анфим Ханыков.

На площади Нефтяников со стороны улицы Ленина появится входная группа «Чум» на ледяных тумбах с подсветкой, со стороны улицы Омской появится скульптурная композиция «Елочка наклонная» и ледяная надпись: «С Новым 2022 годом». На площади установят около 20 фигур изо льда: «Дед Мороз и Снегурочка», «Снеговик», «Ханты с чумом и оленем», «Семья медведей на льдине», «Трон с гербом Нижневартовска», «Матрешка», «Пара валенок», «Малые ели», «Ледяная избушка с сенями», «Скамьи в избе», «Русская печь», «Гостеприимный стол», «Северный олень» и «Ледяные горки». А в центре установят композицию, посвящённую к юбилею Нижневартовска.