В Нижневартовске началась подготовка к Новому Году Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске уже началась подготовка к Новому Году, в городе заливаются катки, строятся снежные горки, устанавливаются новогодние ёлки.

- Предлагаю всем, кто любит наш город, кто готов подарить себе и своим соседям новогоднее настроение, принять участие в создании праздничной атмосферы! Приглашаю руководителей и сотрудников учреждений, предприятий, представителей бизнес-сообщества, да и просто всех неравнодушных нижневартовцев украшать и декорировать здания, общественные пространства, жилые дома и прилегающие к ним дворовые территории новогодним убранством, - сказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Покачах начинается новогоднее преображение, скоро город украсят ледовыми скульптурами и елкой. На главной площади города соберут самую большую в Покачах елку и возведут ледовый городок. В этом году темой городка станет символ 2022 года - амурский тигр.