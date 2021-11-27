Хантымансийцев научат делать граффити. Фото - "Ханты-Мансийск | Онлайн" в ВК.

В Ханты-Мансийске с каждым годом все больше развивается уличное искусство. Теперь молодые художники окружного центра смогут реализовать свой потенциал на объектах городской инфраструктуры.

Накануне состоялась презентация школы граффити, инициатором которой выступил житель Ханты-Мансийска Али-Владислав Алеев. Молодой человек всегда был неравнодушен к рисованию, а сейчас делает улицы города ярче и интереснее.

Школа станет креативной площадкой для коллаборации молодых художников и известных югорских творцов.

В перспективе у организаторов рисование не только на технических подстанциях, но и участие в создании более крупных проектов.