Погода на 27 ноября 2021 года в Югре: в большинстве районов небольшой снег

В Югре в большинстве районов пройдет небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -17,-22 °С, при прояснениях -23,-28 °С, по юго-западу -9,-14 °С, днем -1,-6 °С, местами -10,-15 °С, по северу до -20 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -17,-19 °С, днем -1,-3 °С.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа - к урожаю овса, дождь - пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым "соседям": «На Филиппа ворона каркнет - к оттепели».