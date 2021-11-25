Житель Пыть-Яха устроил стрельбу на свадьбе, приветствуя жениха и невесту Фото: Татьяна Коркина

Полицейские увидели в одной из популярных соцсетей пост с информацией о том, что в п. Федоровский один из гостей свадебного торжества, на улице стрелял в воздух из оружия.

Полицейские Сургутского района быстро узнали личность стрелявшего. Им оказался 30-летний житель Пыть-Яха. Он выстрелил 4 раза из травматического пистолета вне отведенного для этого места. Как рассказал нарушитель, таким необычным образом, он приветствовал жениха и невесту. У мужчины оружие оформлено по закону.

Против югорчанина составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или вне отведенных для этого местах».

- Решением мирового судьи данный гражданин привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, а также с конфискацией огнестрельного оружия ограниченного поражения и охотничьего ружья - сообщили ОМВД России по Сургутскому району.