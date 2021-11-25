Коронавирус в Югре, последние новости на 25 ноября 2021 года: умерли 9 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре за сутки от коронавируса скончались 9 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 649 человек. Кроме того, в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 240 новых случая заражения ковидом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 64 человека. Нижневартовск уже несколько дней занимает лидирующие позиции по количеству заразившихся коронавирусом за сутки.

В России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса за день и зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.