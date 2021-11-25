Коронавирус в Югре, последние новости на 25 ноября 2021 года: заразились 240 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 240 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за период пандемии зафиксировано 88 514 случаев новой коронавирусной инфекции на территории ХМАО.

Случаи заражения коронавирусом за день выявлены в Нижневартовске – 64; Сургуте – 49; Ханты-Мансийске – 15; Кондинском районе – 15; Урае – 10; Нижневартовском районе – 10; Когалыме – 9; Радужном – 8; Югорске – 8; Советском районе – 8; Сургутском районе – 8; Мегионе – 6; Нягани – 6; Покачах – 5; Березовском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Лангепасе – 4; Пыть-Яхе – 2; Нефтеюганске – 1; Белоярском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1.

На момент выявления у 197 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 237 случае. По 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 100 человек, сняты с наблюдения – 396 715. За сутки на COVID-19 обследованы 6 594 человека, всего прошли обследование 2 575 792 жителей Югры.

Состояние 181 пациента тяжелое, 121 подключен к аппаратам ИВЛ. За весь период от COVID-19 умерли 1 649 человек. За сутки выписались 151 человек, за весь период пандемии вылечились 81 078 югорчан.