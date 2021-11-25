В Югре водитель выплатит компенсацию четырехлетней девочке, которую он сбил в прошлом году

В Югре водитель выплатит компенсацию четырехлетней девочке, которую он сбил Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовского района обратилась в прокуратуру за помощью в наказании виновника ДТП, в котором пострадала её 4-летняя дочь.

В августе 2020 года водитель сбил девочку и в результате она длительное время находилась на лечении в больнице. Прокурор района направил в суд иск о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с виновника ДТП в пользу ребенка 200 тысяч рублей.

Напоним, мы писали ранее о том, что В ХМАО подросток, пострадавший в ДТП, получит денежную компенсацию. Выплаты через суд добилась прокуратура округа.

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