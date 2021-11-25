В Сургуте появится 13 открытых ледовых катков Фото: google.ru/maps

Сургут преображается к Новому году. Общественные пространства города уже во всю готовят к Новому году. Помимо сказочных городков и украшений в городе появится 13 открытых ледовых катков. Все они будут с красивым освещением и новогодней атмосферой. Ледовые катки доступны в вечернее время, режим работы каждого объекта можно узнать на информационных стендах на территории катка.

Катки появятся на Центральной площади, возле торгового центра «Росич», территории историко-этнографического центра «Старый Сургут», городском парке, хоккейных кортах «Буревестник», «Москва», «Юность», «Метеор», «Вымпел» «Магистраль», «Старт», «Айсберг» и на лыжной базе «Снежинка».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Покачах начинается новогоднее преображение, скоро город украсят ледовыми скульптурами и елкой. На главной площади города соберут самую большую в Покачах елку и возведут ледовый городок.

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