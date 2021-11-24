Амурский тигр, рысь и медведь появятся в Покачах к Новому году

В Покачах к Новому году появятся фигуры животных Фото: Администрация Покачи

В Покачах начинается новогоднее преображение, скоро город украсят ледовыми скульптурами и елкой. На главной площади города соберут самую большую в Покачах елку и возведут ледовый городок. Кстати, в этом году темой городка станет символ 2022 года - амурский тигр.

Хищник изо льда разместится в самом центре, а рядом с ним свои места займут и другие животные. Изо льда собираются сделать рысь, медведя, оленей, лося, волков. Фигуры будут достигать 2,5 метра в высоту и каждую оборудуют подсветкой. Ещё в планах вырезать из снега диких кабанов.

Торжественное открытие городка запланировано на конец декабря. Как сообщили в администрации города, к Новому году преобразится не только главная площадь Покачей, но и сквер по улице Таежной, там появятся персонажи из мультфильма "Маугли".

Дети и взрослые смогут покататься на горках. Одна из них традиционно появится возле городского парка. Другую, которую обычно ставил возле ледового дворца "Кристалл", в этом году решили перенести для безопасности, подальше от проезжей части. Горку обустроят на заднем дворе Молодежной, 31.