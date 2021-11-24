В Югре завершили ремонт участка автомобильной трассы Ханты-Мансийск – Талинка Фото: Администрация Октябрьского района

В Югре завершили ремонт 25-километрового участка автомобильной трассы Ханты-Мансийск – Талинка. По информации управления автомобильных дорог Югры, работы по обновлению участка с 44 по 69 километры начались еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

За это время рабочие уложили два слоя дорожного покрытия, укрепили обочины щебнем, нанесли разметку из термопластика, заменили бордюрный камень на площадках отдыха и частично обновили барьерное ограждение. Качество выполненных работ оценила специальная комиссия, в составе представителей заказчика, подрядчиков и общественников.

Они проверили основные геометрические параметры дороги, измерили коэффициент сцепления дорожного покрытия с колесом, ровность, уклоны, а также узнали о проведенных лабораторных исследований асфальтобетона.