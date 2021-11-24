Энергетики подвели итоги работы по взаимодействию с клиентами

Фото предоставлено КП

«Россети Тюмень» подвели итоги работы по взаимодействию с потребителями за 10 месяцев текущего года. За это время энергетики обработали больше 129 тысяч онлайн-обращений, самыми популярными темами оказались технологическое присоединение к электрическим сетям и дополнительные услуги, предоставляемые компанией.

Из-за антиковидных ограничений основными каналами коммуникаций между энергетиками и потребителями остаются интернет и телефонная связь. С их помощью с начала года направлено 90% от общего числа обращений. Также заметно увеличилось число пользователей портала электросетевых услуг (портал-тп.рф) и мобильного приложения «Россети - Личный кабинет», их количество выросло в 8 раз.

По-прежнему распространенным форматом общения остается консультация по номеру единого контакт-центра группы компаний - с января по октябрь специалисты ответили на 98 тысяч телефонных звонков.

Чаще всего клиенты задают вопросы о технологическом присоединении к электросетям - в общем количестве запросов соответствующая группа составила 22%. За это время выросло и количество заявок, связанных с дополнительными услугами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось в 3 раза. Среди самых популярных нетарифных услуг, которые оказывает компания, специалисты выделяют аренду спецтехники и автотранспорта, проведение исследований в аккредитованной электролаборатории, предрейсовые медицинские осмотры и аренду складских и логистических объектов.

Энергокомпания постоянно совершенствует процесс взаимодействия с клиентами, особенно в сложившейся эпидемиологической обстановке, центры обслуживания потребителей сохраняют высокую производительность и обрабатывают в среднем 430 обращений каждый день. В ближайшем будущем энергетики планируют обновление программного обеспечения контакт-центра и проведение дополнительного обучения персонала по работе с клиентами, что позволит повысить эффективность коммуникаций с клиентами.