Коронавирус в Югре, последние новости на 24 ноября 2021 года: умерли 13 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки от коронавируса в Югре скончались 13 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 640 человек. Кроме того, в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 244 новых случая заражения ковидом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 59 человек. Нижневартовск уже несколько дней подряд занимает лидирующие позиции по количеству заразившихся коронавирусом за сутки.

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 434 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.