Коронавирус в Югре, последние новости на 24 ноября 2021 года: заразились 244 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 88 274 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 244 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах.

Случаи ковида подтверждены за день: в Нижневартовске – 59; Сургуте – 43; Ханты-Мансийске – 27; Мегионе – 16; Урае – 13; Кондинском районе – 13; Нефтеюганске – 12;

Нягани – 9; Когалыме – 8; Нефтеюганском районе – 8; Югорске – 7; Нижневартовском районе – 7; Радужном – 6; Советском районе – 6; Сургутском районе – 5; Березовском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 241 случае, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 263 человека, сняты с наблюдения – 395 117 жителей Югры.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 180 пациентов, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 в Югре умерли 1 640 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии выписаны 80 826 югорчан.