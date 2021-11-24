В Югре наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID-19. Пока самая неблагополучная ситуация с распространением коронавируса складывается в Урае. Управление Роспотребнадзора по Югре сообщает, что за последнюю неделю увеличился рост заразившихся коронавирусом среди детей и пожилых.

За все время в регион поступил миллион комплектов вакцины от ковида, в том числе 79 тысяч за последнюю неделю. Первым компонентом в округе уже привиты 784 тысячи человек, вакцинацию завершила 671 тысяча из них. Кроме того, по данным тепловой карты ситуации с COVID-19, показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 49,8%, а в среднем по России – 50,2%.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре продлят антиковидные ограничения и сообщили что изменится после введенных правил.