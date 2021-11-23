Пьяный югорчанин приревновал сожительницу и зарезал ее кухонным ножом Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело против 61-летнего жителя одного из поселков Нефтеюганского района. Он обвиняется в убийстве.

По информации югорских следователей, трагедия произошла 18 ноября 2021 года около 18 часов вечера. Житель Нефтеюганского района поругался со своей 40-летней сожительницей. Пара вместе выпивала мужчина начал ревновать свою возлюбленную и нагнетать конфликт. Злоумышленник схватил и начал бить свою сожительницу кухонным ножом в грудь, шею и левую руку, нанеся около 7 ударов. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

- Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.