В Югре за вылов осетра, занесенного в Красную книгу, наказали двух браконьеров Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Суд в Югре наказал двух браконьеров, которые летним вечером на 1 555 км реки Обь вблизи поселка Локосово Сургутского района, на моторной лодке с использованием сети выловили рыбы семейства осетровых, занесенных в Красную книгу.

Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО, которые задержали браконьеров на месте преступления. В результате незаконных действий осужденных, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму 100 тысяч рублей. Мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

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