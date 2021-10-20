В Югре браконьер убил лосиху с лосенком и пытался незаметно вывести мясо в мешках

В Югре браконьер убил лосиху и лосенка Фото: Природнадзор Югры

Во время осмотра охотничьих угодий Октябрьского района, остановлен вездеход, нагруженный белыми мешками с дикоросами. Во время проверки груза, на мешках оказались пятна крови. Как выяснилось под шишками, в таких-же белых мешках перевозили 7 мешков лосинного мяса, которое незаконно добыто браконьером.

Мужчина застрелил двух лосей, это подтвердилось после осмотра предполагаемого места забоя. Там нашли копыта, шкуру, голову самки и детеныша. Ещё на месте нашли брошенные гильзы, аналогичные тем, что были при мужчине при его остановке.

Горе-охотник признал вину и рассказал, что не знал об ответственности за незаконную охоту. Мужчина понесет наказание по статье 258 УК РФ.

Правоохранители напоминают, что об уголовной ответственности за незаконную охоту, если она совершена с причинением крупного ущерба, с использованием механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, в отношении животных, охота на которых полностью запрещена, либо на особо охраняемой природной территории.