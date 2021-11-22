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Здоровье22 ноября 2021 3:44

В Нижневартовске откроют дополнительные пункты вакцинации

Новые точки будут максимально приближены к жилым районам
Виктория Терина
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В Нижневартовске откроют дополнительные пункты вакцинации Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске откроют дополнительные пункты вакцинации Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

В начале недели в Нижневартовске откроют дополнительные пункты вакцинации. Об этом сообщили на последнем заседании оперштаба. По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, уже решен вопрос об открытии дополнительных пунктов вакцинации, но информация о графике их работы и местах расположения будет сообщена позже.

- Новые точки будут максимально приближены к жилым районам. Все это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей, создать более комфортные условия для желающих поставить прививку, - отметила Ирина Воликовская.

Как отметили в администрации города, вакцинация жителей продолжается в городских поликлиниках.