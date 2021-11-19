Югорск начал активную подготовку к новогодним праздникам Фото: google.ru/maps

Югорск начал активную подготовку к новогодним праздникам. На сегодняшний день уже разработан эскиз ледового городка. На следующей неделе в город привезут лёд и скульпторы из Перми приступят к работе. В этом году тема ледовых объектов этого года «60 лет Югорску».

Для сюжета скульптурных композиций выбраны стилизованные изображения быта и культуры малых народов Севера. Символ года, северное сияние, олени, и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой будут дополнять главный символ праздника- ёлку.

Открытие ледового городка планируется в день празднования юбилея Югры - 10 декабря. Сейчас посетители парка уже могут посетить большую горку, которая уже залита возле кафе «Матрёшка».

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Открытие состоится в декабре (подробнее)