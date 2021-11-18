Центральный лес культуры и отдыха в Нягани почти готов принимать гостей

Центральный лес культуры и отдыха благоустроен уже на 98% Фото: Администрация Нягани

В Нягани завершается благоустройство «Центрального леса культуры и отдыха» и уже скоро няганцы и гости города смогут прогуляться в новом парке, площадь которого – почти полсотни гектаров. «Событийное плато», полигон «Эмдер» в виде стойбища коренных народов Югры, «Лесная гостиная» с амфитеатром, спортивная зона и площадка для собак - всё это расположено в новой зоне отдыха.

Строительство территории в Нягани стало возможным после того, как город выиграл федеральный грант во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Ход работ в парке контролирует глава города. На одном из последних выездных совещаний, Иван Ямашев отметил, что Центральный лес культуры и отдыха благоустроен уже на 98%. Осталось провести общественную приёмку парка, а затем начнётся подготовка к открытию объекта в режиме зимней эксплуатации.

- Погода нам благоволит, и мы заканчиваем работы. Идет сборка последних локаций. По срокам ввода объекта в эксплуатацию идем в графике. К концу ноября будем принимать парк, а с 20 декабря мы уже планируем начать работать и оказывать горожанам услуги в зимнем формате - рассказал глава города Нягани Иван Ямашев.