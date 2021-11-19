Кладовщицу детсада в Нягани осудили за мошенничество и кражу субсидии Фото: Татьяна Коркина

Суд вынес приговор бывшей кладовщице одного из детских садов города Нягань, обвиняемой по статьям "пособничестве растрате в крупном размере" и "мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Как сообщают в Следком Югры, с октября 2017 по сентябрь 2019 подсудимая помогала заведующей детским садом и заведующей хозяйством в краже денег, предоставленных детскому саду, а точнее субсидий в сумме 2 миллионов рублей. Злоумышленницы вводили в заблуждение и уговаривали поставщиков о замене товара, указанного в договорах купли-продажи и поставки, необходимого для учреждения, на другие товары, необходимые для личных целей соучастниц. Каждая из них выполняла свою роль, все действия входили в должностные полномочия.

Кроме того, после увольнения заведующей детским садом в 2019 году, подсудимая вместе с завхозом продолжили красть деньги и с сентября 2019 по июнь 2020 года они потратили 3,5 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Приговором Няганского городского суда подсудимая признана виновной и с учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Расследование уголовных дел против заведующей детским садом и заведующей хозяйством продолжается.