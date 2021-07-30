В Нягани бывшая заведующая, завхоз и кладовщица своровали больше 5 миллионов субсидии Фото: Татьяна Коркина

В Нягани завершено расследование уголовного дела против бывшей заведующей одного из детских садов города, её и подчиненных – бывшую заведующую хозяйством и кладовщицу, обвиняют в растрате крупной суммы денег и мошенничестве.

Как сообщают следователи, с октября 2017 по сентябрь 2019 года заведующая детским садом и заведующая хозяйством, а также кладовщик, используя своё служебное положение украли деньги, предоставленные дошкольному образовательному учреждению в качестве субсидий.

Сначала 2 миллиона рублей они потратили по своему усмотрению. Обвиняемые вводили в заблуждение и уговаривали поставщиков о замене товара, указанного в договорах купли-продажи и поставки, необходимого для нужд учреждения, на другие товары, необходимые для личных нужд соучастниц. Каждая из них проводила действия, входящие в свои должностные полномочия. Даже после увольнения заведующей в 2019 году, заведующая хозяйством вместе с кладовщицей продолжили кражи субсидий и им удалось украсть больше 3,5 миллионов рублей.

На квартиру бывшей заведующей детским садом и автомобиль бывшей заведующей хозяйством наложен арест. Из обвиняемых вину признала только бывшая кладовщица. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.