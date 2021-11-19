Нижневартовские биатлонисты выступят на этапах Кубков мира и IBU

Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовские биатлонисты - Никита Поршнев и Екатерина Носкова - выступят на этапах Кубков мира и IBU. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами мужской и женской команд на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

По итогу двух контрольных гонок в Ханты-Мансийске, которые проходили 12 и 13 ноября в состав команды вошел Никита Поршнев из Нижневартовска. На контрольных стартах в спринте он занял четвертое место, а на следующий день стал победителем в масс-старте. Кроме того, по итогам контрольных стартов в Тюмени на Кубок мира отправится Кристина Резцова из Ханты-Мансийска, а на Кубке IBU выступит вартовчанка Екатерина Носкова.

Первые гонки Кубка IBU пройдут с 23 по 28 ноября в швейцарском городе Идре.