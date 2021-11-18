В Нефтеюганске на пешеходном переходе сбили пенсионера

Водитель "Лады" сбил пешехода Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Кузоваткина в Нефтеюганске 43-летний водитель автомобиля «Лада» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, 66-летний мужчина, получил травмы.

Всего за сутки в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 87 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.

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