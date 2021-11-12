В ХМАО водитель легковушки погиб в жутком ДТП с «КАМАЗом»

Водитель разбитой иномарки скончался до приезда медиков Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Сегодня около 8 часов 15 минут в районе поселка Пойковский Нефтеюганского района произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Как сообщают пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь из Сургута в Ханты-Мансийск, не справился с управлением и выехал на встречку, после чего врезался в «КАМАЗ».

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В результате жуткой аварии водитель легкового автомобиля погиб до приезда медиков, а его авто разнесло на части. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Напомним, мы писали о том, что жуткое ДТП в Сургутском районе унесло жизни сразу троих людей.

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