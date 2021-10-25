Жуткое ДТП в Сургутском районе унесло жизни сразу троих людей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Жуткое ДТП на 208 километре автодороги «Сургут – Когалым» Сургутского района, унесло жизни сразу троих людей. Как сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре, 22-летний водитель автомобиля «Хендай», выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль «Мерседес», под управлением 40-летнего мужчины. В аварии погибли водитель легковушки и его пассажиры: 18-летняя девушка и 36-летний мужчина, а ещё один пассажир - 19-летний юноша получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одно смертельное ДТП произошло на 555 километре автодороги «Тюмень–Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе. По информации ведомства, 36-летния женщина, управляя автомобилем «Киа», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и "влетела" в автомобиль «ДАФ», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате ДТП автоледи от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 15 ДТП, в которых 4 человека погибло, 18 получили травмы, в том числе 3 ребенка. Сотрудниками ГИБДД задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление с признаками опьянения; 41 водитель пнаказан за выезд на полосу встречного движения, 49 – за нарушение требований к перевозке детей.