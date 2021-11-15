В Нижневартовском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В районе 202 километра на обочине автодороги «Сургут-Нижневартовск» полицейские остановили автомобиль «Cherry», за рулем которого находилась 36-летняя жительница Томской области. У пассажира, 36-летнего ранее не судимого жителя Томской области, в левом боковом кармане куртки нашли сверток из липкой ленты, в котором находился бесцветный полимерный пакет с порошкообразным, светлым веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотиком, массой 4,867 грамма, что считается крупным размером.

Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного использования, а закладку подобрал неподалеку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.