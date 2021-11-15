В Нижневартовске пьяный парень не справился с управлением и съехал в кювет Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди», находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на лесопосадку. В результате ДТП водитель и пассажир, 19-летний юноша, получили травмы.

За прошедшую неделю, сотрудниками ГИБДД на дорогах округа задержано 122 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 20 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Югре пьяный водитель БМВ стал причиной аварии. В результате три человека получили травмы.

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