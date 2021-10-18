В Октябрьском районе пьяный водитель «Ауди» попал в ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Октябрьском районе на 35 км автодороги «Нягань – Приобье», 60-летний мужчина, сел за руль «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате чего получил травмы.

- Только за прошедшую неделю, в период с 9 по 15 октября 2021 года на дорогах округа задержано 134 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 20 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения - сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об ответственности и опасности нетрезвого вождения. Это одно из тяжких нарушений Правил дорожного движения и если в результате пострадают люди, виновник может попасть за решетку.

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