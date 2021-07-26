В Лангепасе осудили любителя выпить и сесть за руль Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор против 30-летнего местного жителя-любителя нетрезвой езды. Кроме того, подсудимый в 2019 году осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, спустя две недели после освобождения из мест лишения свободы, мужчина вновь сел пьяный за руль автомобиля и управлял им, передвигаясь по дороге «Лангепас-Покачи». Не справившись с управлением, нетрезвый водитель выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем.

Сотрудники ДПС начали проверку и по результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортом на срок 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Мы писали ранее, как в Белоярском возбудили уголовное дело против пьяного водителя, которого уже повторно остановили в таком состоянии.