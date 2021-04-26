Югорчанин снова сел пьяным за руль и теперь сядет в тюрьму Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском возбуждено уголовное дело против пьяного водителя, которого уже повторно остановили в таком состоянии. Рано утром 44-летний мужчина ехал за рулём автомобиля «Daewoo Nexia» и его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило, что мужчина пьян.

Также выяснилось, что водитель в 2015 году уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, за что уже заплатил штраф в 30 тысяч рублей, а также лишен прав на два года.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Белоярскому району против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь мужчине грозит уже до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как в Радужном пьяного водителя лишили прав на три года и отправили в колонию-поселение.